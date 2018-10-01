2018-10-01T10:00:35+03:00
Общество

Салоны связи «Ростелекома» третий раз отмечены премией «Права потребителей и качество обслуживания»

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») третий раз стала лауреатом 9-й ежегодной премии в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Связь и телекоммуникации».

Компания представила жюри проект по повышению уровня доступности услуг розничной сети «Ростелекома». Ключевая задача — открытие новых современных мультисервисных салонов связи в местах, максимально доступных для клиентов. За первое полугодие 2018 года компания открыла более 200 таких салонов связи.

В каждом офисе можно подробно узнать о любой услуге «Ростелекома» и оформить договор на ее подключение. Специалисты подберут выгодные тарифы и пакетные предложения для интернета, мобильной связи и телевидения. В центрах доступны новая интеллектуальная система «Умный дом» и сервис облачного видеонаблюдения. В зоне тестирования можно освоить управление услугой «Интерактивное ТВ».

Новые клиентские офисы мультисервисные: подключив услуги связи, посетители могут решить другие текущие дела: отправить денежный перевод, заплатить за кредит, оформить страховку, забрать интернет-заказ, купить гаджет, антивирусную программу, авиабилеты. Также в салонах связи представлен широкий выборов смартфонов таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor и многое другое.

«Одна из важнейших задач команды РРС сделать так, чтобы нашим клиентам было удобно по пути зайти в наш салон и получить нужные ему услуги максимально быстро и комфортно, — прокомментировал Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-розничные системы». — Это третья награда компании за проекты, направленные на повышение качества обслуживания. Для нас очень важно получить столь высокую оценку от экспертного сообщества».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно-значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг, оправдывающие делами самое высокое доверие — доверие потребителей.

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