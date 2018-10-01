Владимирское «Торпедо» поделило очки с «Казанкой»

1 Окт. 09:17 2018-10-01T09:18:09+03:00

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Футболисты владимирского «Торпедо» дома сыграли вничью с московским клубом «Локомотив-Казанка». Игра 11 тура первенства России по футболу закончилась со счетом 1:1.

Счет открыли гости. На тринадцатой минуте Иннокентий Самохвалов отправил мяч в ворота «черно-белых». Владимирцы смогли отыграться еще до перерыва. Максим Нестеров сравнял счет на 35-й минуте игры. Больше голов команды не забили. Торпедовцы остались на третьем месте в турнирной таблице, отстав от лидера на 5 очков.