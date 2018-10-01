Владимир входит в первую тройку для путешествий тех, кому за 60

1 Окт. 09:09 2018-10-01T09:09:27+03:00

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В понедельник, 1 октября отмечают Международный день пожилых людей. Портал Tvil.ruвыяснил самые популярные туристические направления для людей за 60.

Самыми популярными у людей пенсионного возраста являются города "Золотого кольца России" и Подмосковья, курорты Кавказских Минеральных Вод, а также морские курорты Сочи, Ялта и Ейск. В топ-10 городов по популярности путешествий пожилых людей входят "столица Золотого кольца" Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск и Кисловодск в Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.

По данным Tvil.ru, туристы на пенсии путешествуют на 2-3 дня в эксурсионные туры по городам и на 10-14 дней на курорты и тратят на проживание до 1,5 тысяч рублей в сутки.