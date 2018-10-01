В Муроме в ДТП пострадали 9 человек

1 Окт. 08:40 2018-10-01T08:40:59+03:00

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30 сентября 2018 города около 16 часов в городе Муроме в районе дома 60 по на улице Комсомольской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, 59-летний водитель "УАЗа Патриот" ехал по второстепенной дороге и, когда проезжал нерегулируемый перекрёсток, не пропустил "Рено Логан", который двигался по главной дороге. В результате иномарка отлетела в столб, а УАЗ перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе, трое несовершеннолетних детей. Шестерым медицинская помощь была оказана амбулаторно, трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.