Во владимирских семьях родились Имран, Персей, Есения и Любава

30 Сент. 20:03 2018-09-30T20:03:33+03:00

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Владимирский ЗАГС озвучил самые популярные и редкие имена, которые получили новорожденные владимирцы в августе.

Мальчиков назвали Адриан, Гордей, Даниял, Еремей, Ираклий, Имран, Лучезар, Оскар, Персей и Ярмил. Правда, так называли единицы. Видимо, хотели отличиться, чтобы имя их ребенка в городе было одно. Девочки также получили необычные имена - Аврора, Айна, Анисия, Аксинья, Агния, Виталия, Тея, Любава, Гузелия и Есения.

Самыми популярными мужскими именами стали Максим, Илья и Александр, женскими - Варвара, Алиса, Мария и Дарья.

Олег, Николай, Петр, Станислав, Богдан, Филипп - эти имена получили только по одному новорожденному. Все реже стали называть Маринами, Татьянами, Ольгами, Светланами и Юлиями.