2018-09-30T20:03:33+03:00
Общество

Во владимирских семьях родились Имран, Персей, Есения и Любава

Необычные имена августа
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирский ЗАГС озвучил самые популярные и редкие имена, которые получили новорожденные владимирцы в августе.

Мальчиков назвали Адриан, Гордей, Даниял, Еремей, Ираклий, Имран, Лучезар, Оскар, Персей и Ярмил. Правда, так называли единицы. Видимо, хотели отличиться, чтобы имя их ребенка в городе было одно. Девочки также получили необычные имена - Аврора, Айна, Анисия, Аксинья, Агния, Виталия, Тея, Любава, Гузелия и Есения.

Самыми популярными мужскими именами стали Максим, Илья и Александр, женскими - Варвара, Алиса, Мария и Дарья.

Олег, Николай, Петр, Станислав, Богдан, Филипп - эти имена получили только по одному новорожденному. Все реже стали называть Маринами, Татьянами, Ольгами, Светланами и Юлиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию