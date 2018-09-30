Владимирских воспитателей отметили в Министерстве образования

30 Сент. 16:16 2018-09-30T16:17:23+03:00

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В Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня воспитателя и всех дошкольных работников. На праздник пришли более 270 педагогов дошкольного образования, для них на сцене выступали артисты дворца культуры и театра "Разгуляй".

Грамотами «За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд» от Министерства образования Российской Федерации были награждены 14 педагогов.

Этот праздник появился в нашей стране в 2004 году. А два года назад Министерство образования и науки РФ утвердило профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников и определило дату его празднования – 27 сентября.