Владимирских воспитателей отметили в Министерстве образования
В Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня воспитателя и всех дошкольных работников. На праздник пришли более 270 педагогов дошкольного образования, для них на сцене выступали артисты дворца культуры и театра "Разгуляй".
Грамотами «За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд» от Министерства образования Российской Федерации были награждены 14 педагогов.
Этот праздник появился в нашей стране в 2004 году. А два года назад Министерство образования и науки РФ утвердило профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников и определило дату его празднования – 27 сентября.