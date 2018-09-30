2018-09-30T12:44:20+03:00
Общество

Сироте из Гороховца отказали в получении квартиры

Правом на получение жилья обладают сироты до 23 лет
Валерия Рудометова
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Молодой человек обратился в суд с иском к администрации Гороховецкого района, чтобы та обеспечила его жильем, так как он - сирота, а его квартира непригодна для проживания. Все это время местный житель снимал квартиру и не обращался в администрацию за помощью, поскольку не знал о праве на получение жилья.

Представитель органа опеки администрации Гороховецкого района просил в иске отказать, так как молодой человек утратил право - им обладают только сироты до 23 лет. Он вовремя не обратился и поэтому не был включен в список детей-сирот на получение жилья.

Суд также не нашел оснований для предоставления жилья. Кроме того, в местном управлении образования сообщили, что он является собственником доли на жилье, а также на него было открыто наследство после смерти других собственников. А его квартира сохранена, но нуждается в ремонте. И доказательства, что его квартира непригодна, отсутствуют.

В соответствии со статьей Федерального закона одним из обязательных условий предоставления детям-сиротам квартир вне очереди является отсутствие у них жилья.

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