В Собинском районе 19-летняя девушка "приютила" двоих иностранцев

30 Сент. 11:23 2018-09-30T11:23:18+03:00

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В июле текущего года девушка направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья и указала, что они будут жить в ее квартире. Однако она не предоставила им жилье, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В отношении 19-летней жительницы одной из районных деревень возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

В аналогичном преступлении подозревается и 41-летний безработный жительПетушков. В июле мужчина зарегистрировал у себя в доме одного жителя среднеазиатской республики.

Фигуранты дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.