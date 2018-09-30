В Собинском районе 19-летняя девушка "приютила" двоих иностранцев
В июле текущего года девушка направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья и указала, что они будут жить в ее квартире. Однако она не предоставила им жилье, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
В отношении 19-летней жительницы одной из районных деревень возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ.
В аналогичном преступлении подозревается и 41-летний безработный жительПетушков. В июле мужчина зарегистрировал у себя в доме одного жителя среднеазиатской республики.
Фигуранты дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.