За ночь во Владимирской области сгорели два больших дома

30 Сент. 10:11 2018-09-30T13:05:57+03:00

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В 19.35 29 сентября в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме с. Сима Юрьев-Польского района. Через 4 минуты к дому приехали пожарные и ликвидировали открытое горение в 19.55. Пожар потушили полностью только в 21.40. К счастью, пострадавших нет. Общая площадь пожара 90 квадратных метров.

На пожаре работали 5 единиц техники, 10 человек, от МЧС России 3 единицы техники, 7 человек.

Другой пожар случился под утро, в 4.55 спасателям сообщили о загорании дома в Коврове, на ул. Профсоюзной. Пожарные вновь за 4 минуты были на месте и ликвидировали открытое горение в 05.12. Полностью пожар был ликвидирован в 05.43. Общая площадь составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек.