ФК "Муром", наконец-то, выиграл и вошел в десятку

29 Сент. 17:46 2018-09-29T17:46:40+03:00

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ФК "Муром" одержал долгожданную для своих болельщиков победу. 28 сентября обыграна ФК "Коломна".

У футбольного клуба "Муром" в этом сезоне никак не наладятся результаты. Вроде бы задача поставлена занять первое место, а перд 11 туром клуб занимал лишь 11-е место. И вот, наконец-то, победа. Уже на 6-й минуте Виктор Карпухин из штрафной пробил точно в цель. А под занавес первого тайма Роман Севякин удвоил преимущество хозяев. И хотя во втором тайме гости отыграли один мяч, сравнять счет у них не получилось. Итог - 2:1 в пользу муромлян.

Эта победа позволила ФК "Муром" войти в десятку. Команда из Владимирской области набрала 11 очков. Теперь 5 октября муромлянам предстоит выезд в Орехово-Зуево в гости к местному "Знамени Труда".