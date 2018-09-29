Маленьких владимирцев приглашают на открытие сезона в филармонию
30 сентября областная филармония откроет сезон для маленьких зрителей. Концертные программы «Детской филармонии» рассчитаны для семейного просмотра по воскресеньям и для посещения классом в учебное время.
Создавать сказочную атмосферу будут Камерный струнный оркестр, Владимирский русский оркестр и Музыкально-просветительский театр.
Первый концерт состоится уже в это воскресенье - музыковед Яна Тарасова вместе с Камерным струнным оркестром приглашают на «Бал цветов»! С помощью стихотворных и музыкальных миниатюр зрителям предстоит перенестись в светлый мир музыки, наполненный атмосферой счастья и гармонии. В программе прозвучит музыка Боккерини, Грига, Шнитке, Прокофьева, Глинки и других композиторов.
Кроме того, совсем скоро премьеру музыкальной сказки представят гости филармонии – фортепианный квартет имени Ипполитова-Иванова (Москва). А 16 и 17 октября состоится премьера спектакля, который в сказочной форме расскажет о жизни и таланте юного Моцарта – истинного гения в мире музыки.