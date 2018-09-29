2018-09-29T12:26:02+03:00
Звезды

Маленьких владимирцев приглашают на открытие сезона в филармонию

Концерты живой музыки для родителей с детьми пользуются большим спросом уже несколько сезонов подряд.
Алексей СУХОВ
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30 сентября областная филармония откроет сезон для маленьких зрителей. Концертные программы «Детской филармонии» рассчитаны для семейного просмотра по воскресеньям и для посещения классом в учебное время.

Создавать сказочную атмосферу будут Камерный струнный оркестр, Владимирский русский оркестр и Музыкально-просветительский театр.

Первый концерт состоится уже в это воскресенье - музыковед Яна Тарасова вместе с Камерным струнным оркестром приглашают на «Бал цветов»! С помощью стихотворных и музыкальных миниатюр зрителям предстоит перенестись в светлый мир музыки, наполненный атмосферой счастья и гармонии. В программе прозвучит музыка Боккерини, Грига, Шнитке, Прокофьева, Глинки и других композиторов.

Кроме того, совсем скоро премьеру музыкальной сказки представят гости филармонии – фортепианный квартет имени Ипполитова-Иванова (Москва). А 16 и 17 октября состоится премьера спектакля, который в сказочной форме расскажет о жизни и таланте юного Моцарта – истинного гения в мире музыки.

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