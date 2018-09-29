Во Владимире появится еще один театральный фестиваль

29 Сент. 11:14 2018-09-29T11:14:08+03:00

На нем будут показывать лучшие спектакли из стран СНГ и Европы

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Во Владимире сейчас проходит фестиваль фестивалей "У золотых ворот". Он начался 18 сентября и продлится вплоть до 2 октября.

Всего в рамках фестиваля владимирцам покажут 29 спектаклей. При этом в ходе его проведения стало известно, что скоро во Владимире одним театральным фестивалем станет больше. С 14 по 21 апреля 2019 года во Владимире пройдет новый фестиваль, на который приедут театры и коллеги из-за границы. Предполагается, что в нем примут участие театры Армении, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Сербии, Боснии и Германии. Возможно участие театров из Прибалтики.

Международный фестиваль не будет конкурсным. Наоборот, владимирцам покажут спектакли, уже признанные лучшими в каждой из стран.