Во Владимирской области на трассе М-7 микроавтобус врезался в дорожное ограждение

29 Сент. 08:46 2018-09-29T08:46:20+03:00

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В ночь с 28 на 29 сентября на трассе М-7 во Владимирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, о ДТП стало известно около двух часов ночи. В Собинском районе на 146 километре трассы М-7 микроавтобус наехал на дорожное ограждение. Пострадал водитель, которого из кабины пришлось вырезать. От удара двери заклинило. В итоге автомобиль после работы спасателей из 1 отряда ФПС был похож на вскрытую консервную банку.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 4 человека. Причины ДТП выясняется. Возможно, водитель уснул за рулем.