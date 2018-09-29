Владимирское "Торпедо" разрешило "детям войны" бесплатно приходить на стадион

29 Сент. 08:24 2018-09-29T08:24:52+03:00

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На последнем заседании владимирского "Горсовета" помимо обсуждения вопросов произошло ещзе одно событие. Депутат от КПРФ Людмила Бундина вручила почетную грамоту депутату от ЛДПР Валерию Пузанову.

Таким образом Бундина отметила помощь Пузанова ее организации "Дети войны", в которую входят пожилые люди, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте. Валерий Пузанов посодействовал в решении вопроса о шефстве над "Детьми войны" со стороны владимирского "Торпедо". Клуб уже разрешил членам организации бесплатно проходить на стадион. И 70 человек даже воспользовались данным предложением. Сами же "дети войны" взамен расказывали юным торпедовцам о своем детстве и о том, как играли в футбол в их время.

Кстати, владимирское "Торпедо" 30 сентября в 16.00 дома сыграет с клубом из Москвы "Локо-Казанка". В случае победы торпедовцы выйдут на второе место.