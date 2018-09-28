Полиция задержала подозреваемого в убийстве муромского таксиста

28 Сент. 22:49 2018-09-28T22:49:32+03:00

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Громкое убийство случилось 23 сентября. Вечером этого дня около моста через реку Ушна около села Молотицы Муромского района нашли тело 65-летнего мужчины, которого искромсали ножом. Полиция и следственный комитет быстро установили, что это местный пенсионер, который подрабатывал таксистом. Была создана специальная оперативная группа для расследования.

И вот, как сообщают в УВД по Владимирской области, поиски завершились успехом - 28 сентября в Муроме был задержан 22-летний местный житель. По данным полиции, он лишь несколько дней назад освободился из колонии, причем судим был уже неоднократно.

В следственном комитете Владимирской области уточняют, что убийство, по всей вероятности, произошло в результате ссоры. По версии следствия, днем 23 сентября молодой человек нанял пенсионера-таксиста, чтобы тот отвез его в село Молотицы Муромского района. Однако по приезде вспыхнула ссора - то ли подозреваемый отказался платить, то ли кто-то что-то не то сказал. Бывший уголовник схватился за нож и нанес несколько ударов водителю такси. После чего молодой человек выкинул тело и на машине погибшего уехал.