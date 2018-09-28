2018-09-28T17:48:06+03:00
Общество

В выходные во Владимирской области ожидаются заморозки

Дожди прекратятся, зато похолодает
Вероника ПАНИНА
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Если у вас уже включили отопление, вам повезло. В последние выходные сентября во Владимире синоптики обещают первые в этом сезоне заморозки. Утром в субботу, 29 сентября, температура воздуха может опуститься до нуля, в в ночь с субботы на воскресенье и вовсе будет от -2 до -4 градусов. Это примерно на 5 градусов холоднее нормы для конца сентября. Днем, конечно, температура пока еще плюсовая, хотя и невысокая - в субботу +7...+9 градусов, в воскресенье до +10.

Зато закончатся дожди. В субботу будет еще пасмурно, дождик если и пройдет, то слабый и кратковременный. А в воскресенье прогноз погоды обещает нам солнце.

А дальше, возможно, придет позднее бабье лето - та самая, классическая золотая осень. Днем будет около +13 градусов, ночью около +5. Дождей не ожидается. Но вообще зима близко.

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