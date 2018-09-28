В выходные во Владимирской области ожидаются заморозки
Если у вас уже включили отопление, вам повезло. В последние выходные сентября во Владимире синоптики обещают первые в этом сезоне заморозки. Утром в субботу, 29 сентября, температура воздуха может опуститься до нуля, в в ночь с субботы на воскресенье и вовсе будет от -2 до -4 градусов. Это примерно на 5 градусов холоднее нормы для конца сентября. Днем, конечно, температура пока еще плюсовая, хотя и невысокая - в субботу +7...+9 градусов, в воскресенье до +10.
Зато закончатся дожди. В субботу будет еще пасмурно, дождик если и пройдет, то слабый и кратковременный. А в воскресенье прогноз погоды обещает нам солнце.
А дальше, возможно, придет позднее бабье лето - та самая, классическая золотая осень. Днем будет около +13 градусов, ночью около +5. Дождей не ожидается. Но вообще зима близко.