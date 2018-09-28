Мем дня: владимирский позитивный дворник

28 Сент. 15:39 2018-09-28T15:40:23+03:00

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Пользователи социальной сети Вконтакте выложили видео, главным героем которого стал дворник, нетрадиционным способом убирающий городские улицы. Вместо традиционного и неинтересного подметания тротуара, он круговыми движениями метлы сгоняет пыль, грязь и опавшие листья в сторону дороги, удивляя проезжающих мимо водителей.

Видеозапись сделана на перекрестке улиц Батурина и Луначарского. Очевидцы в паблике "Интересный Владимир" сообщают, что уже не первый раз видят позитивного и находчивого дворника в этом районе.