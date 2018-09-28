В ЗС Владимирской области выбрали заместителей спикера
28 сентября состоялось первое заседание нового созыва Законодательного Собрания Владимирской области. Депутаты выбрали спикера и его заместителей.
Спикером ЗС как и в прошлом году стал Владимир Киселев ("Единая Россия"). Его заместителями стали Роман Кавинов ("Единая Россия"), Ольга Хохлова ("Единая Россия"), Вячеслав Картухин ("Единая Россия") и Антон Сидорко (КПРФ). Из них только Вячеслав Картухин на будет получать зарплату в ЗС. Он остается ректором регионального филиала РАНХиГС.
Отметим, в прошлом созыве ЗС под председательством Владимира Киселева заместителями были Ольга Хохлова ("Единая Россия"), Вячеслав Картухин ("Единая Россия"), Сергей Бородин ("Единая Россия") и Анатолий Бобров (КПРФ).