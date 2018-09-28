В воскресенье вечером центр Владимира перекроют из-за крестного хода
Он продлится с 18.00 до 18.45
Изменить размер текста:
30 сентября в воскресенье в центре Владимир крестный ход в честь праздника новомученников и исповедников Владимирских. Пресс-служба владимирской мэрии сообщает, что в связи с этим с 18.00 до 18.45 по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской от улицы Гагарина до площади Фрунзе будет перекрыто движение всех видов транспорта.
Машины и общественный транспорт пустят в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Усти-на-Лабе, а также по Лыбедской магистрали.