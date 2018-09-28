В воскресенье вечером центр Владимира перекроют из-за крестного хода

28 Сент. 13:10 2018-09-28T13:34:20+03:00

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30 сентября в воскресенье в центре Владимир крестный ход в честь праздника новомученников и исповедников Владимирских. Пресс-служба владимирской мэрии сообщает, что в связи с этим с 18.00 до 18.45 по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской от улицы Гагарина до площади Фрунзе будет перекрыто движение всех видов транспорта.

Машины и общественный транспорт пустят в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Усти-на-Лабе, а также по Лыбедской магистрали.