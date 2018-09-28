Ковровский торговый центр «200 лет» не будет открыт до устранения всех нарушений

28 Сент. 11:59 2018-09-28T12:00:15+03:00

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Суд удовлетворил требования ковровского городского прокурора, касающиеся торгового центра «200 лет». ТЦ не откроется, пока не будут устранены все нарушения требований пожарной безопасности.

Проверка прокуратуры и МЧС выявила, что в центре нарушено функционирование пожарной сигнализации, оповещения людей, системы пожаротушения и другое. В августе деятельность ТЦ была приостановлена, часть нарушений руководство центра устранило. Суд запретил эксплуатацию центра, поскольку оставшиеся нарушения являются грубыми и создают опасность для людей. ТЦ сможет возобновить работу после устранения всех нарушений.