В Муроме прошли антитеррористические учения

28 Сент. 11:07 2018-09-28T11:07:31+03:00

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В Муроме прошли тактико-специальные учения по организации мероприятий по пресечению теракта. Занятие состоялось 26 сентября.

По легенде учений во Владимирскую область приехали члены диверсионно-террористической группы, чтобы взорвать места массового пребывания людей и объекты транспортной инфраструктуры. Силовики смогли задержать двоих террористов.

Также утром поступил сигнал, что четверо террористов захватили торгово-развлекательный центр, где удерживают 30 заложников. При захвате центра пострадало двое человек из вневедомственной охраны. Преступники потребовали себе автобус и вертолет. Силовики смогли нейтрализовать террористов и освободить всех заложников. Все участвующие подразделения с задачами учения справились.