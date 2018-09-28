Покровчанка вынесла из магазина под одеждой 42 плитки шоколада

28 Сент. 10:48 2018-09-28T10:48:53+03:00

С собой девушка прихватила и кофе

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В Покрове безработная девушка обокрала магазин. 22-летняя покровчанка вынесла 42 плитки шоколада и несколько упаковок с кофе.

Как сообщается на сайте областного МВД, девушка обокрала один из магазинов самообслуживания, спрятав продукты под одеждой. Общий ущерб магазину составил 7,5 тысяч рублей. Похищенное девушка успела продать по низкой цене, а деньги потратила. На покровчанку заведено уголовное дело, расследование продолжается.