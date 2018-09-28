Владимирец украл из больницы монитор и системный блок

28 Сент. 10:11 2018-09-28T10:11:47+03:00

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40-летний владимирец подозревается в краже. Мужчина украл монитор и системный блок.

Установлено, что 11 сентября подозреваемый пришел в медучреждение на процедуры. Находясь на третьем этаже владимирец убедился, что за ним никто не наблюдает и снял со стены монитор, после чего украл системный блок. Как сообщается на сайте областного МВД, полицейские установили личность мужчины и задержали его. Владимирец признал свою вину. На него заведено уголовное дело, расследование продолжается.