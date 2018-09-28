Во Владимире в сгоревшей квартире нашли тело мужчины

28 Сент. 09:49 2018-09-28T09:49:05+03:00

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В 21.18 27 сентября в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о загорании многоквартирного жилого дома во Владимире, на ул. Фейгина д.26, кв. 2. Через 4 минуты на место приехали пожарные первого подразделения. В 21.31 открытый огонь был ликвидирован, а полностью устранен в 22.40. Общая площадь пожара - 20 кв. м.

В квартире нашли тело мужчины, линость которого устанавливается.

На тушение пожара привлекалось всего 37 человек и 11 единиц техники.