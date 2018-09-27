Мэр Владимира Ольга Деева привилась от гриппа

27 Сент. 20:00 2018-09-27T20:00:52+03:00

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27 сентября к главе города Ольге Деевой приехали медики и специалисты Роспотребнадзора, чтобы сделать ей прививку против гриппа.

Вместе с мэром вакцинацию прошли сотрудники горсовета, а также новоизбранный депутат областного ЗС Иван Лютков.

Как разъяснили специалисты Роспотребнадзора, поступившая во Владимирскую область вакцина «Совигрипп» произведена в России. Вакцина содержит адьювант совидон - вещество, которое усиливает иммунный ответ организма на вирус гриппа.

Специалисты подчеркнули, что противогриппозная вакцинация необходима из-за того, что именно грипп, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, вызывает тяжелые осложнения, в частности, пневмонию и даже летальные исходы. Однако, благодаря активной и своевременной вакцинации, летальных исходов, вызванных гриппом, во Владимире за последний год не зарегистрировано.

Горожане могут сделать прививку «Совигриппом» в любой поликлинике по месту жительства, а также в мобильном пункте у гипермаркета "Глобус", причем, совершенно бесплатно.