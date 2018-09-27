В Радужном несвоевременно отвечали гражданам по вопросам ЖКХ

27 Сент. 17:34 2018-09-27T17:34:06+03:00

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В Радужном МУП «ЖКХ» нарушало требования закона о рассмотрении обращений граждан. На некоторые обращения ответы поступили с опозданием, на некоторые не ответили вовсе.

Установлено, что на обращение о спиле кустарника и дерева вблизи дома ответ пришел позже положенного срока, два обращения не были приняты к рассмотрению и на них не овтетили, также выявлены факты ненадлежащего рассмотрения обращений по вопросам перерасчета платы за коммунальные услуги.

Директору МУПа вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, виновный оштрафован на 10 тысяч рублей.