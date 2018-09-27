На Владимирскую область обрушится штормовой ветер

27 Сент. 17:24 2018-09-27T17:24:51+03:00

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Сегодня с 18.00 ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать до 18 метров в секунду. Также местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, а завтра днем +9…+14 °C.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такая погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС.Спасатели рекомендуют во время стремительного ухудшения погоды не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, проявлять предельную осторожность.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).