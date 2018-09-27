Два гороховчанина воровали деньги из кассы

27 Сент. 16:56 2018-09-27T16:56:36+03:00

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Двух 21-летних гороховчан будут судить за присвоение. Парни на двоих украли более 175 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте областного МВД, гороховчане работали в одном из салонов сотовой связи. С марта по июнь 2018 года парни систематически забирали деньги из кассы. Во время ревизии и обнаружилась недостача. Парней задержали. Обвиняемые свою вину признали полностью, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.