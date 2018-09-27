Бывший сотрудник УФСИН за взятки устраивал во Владимирский юридический институт

27 Сент. 15:54 2018-09-27T15:55:06+03:00

Его задержали с поличным при получении взятки

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Бывший сотрудник УФСИН России по Владимирской области осужден за получение взятки. Мужчина за деньги обещал содействие в поступлении во Владимирский юридический институт ФСИН России.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в марте 2018 года, года он получил 400 тысяч рублей от жительницы Владимирской области под предлогом их последующей передачи должностным лицам областного УФСИН. Деньги должны были решить вопрос о поступлении в институт близкого родственника женщины.

Во время расследования выяснилось, что мужчина уже брал взятку за поступление в институт. В результате мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей и получил 2 года лишения свободы условно.