Во Владимирской области отчим насиловал падчерицу

27 Сент. 15:04 2018-09-27T15:05:02+03:00

Нездоровый интерес к ребенку он начал проявлять еще 12 лет назад

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в сексуальном насилии над падчерицей.

Ведомство сообщает, что мужчина более 10 лет назад женился на женщине с маленькой дочкой. Семья стала жить в его квартире. Нездоровый интерес к девочке он проявил еще в 2006 году, когда девочка ходила в детский сад. О том, что творится в семье, правоохранительным органам стало известно уже когда девочка достигла совершеннолетия.

Подозреваемый помещен под стражу. В семье также воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.