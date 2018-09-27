Владимирский горсовет покинули два депутата

27 Сент. 14:30 2018-09-27T14:30:44+03:00

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27 сентября владимирский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. Совет народных депутатов покинули Шамиль Хабибуллин (КПРФ) и Лариса Гаврилова ("Единая Россия").

Оба депутата избрались в очередной созыв Законодательного Собрания. Шамиля Хабибуллина, ранее избранного в горсовет по партийному списку, КПРФ заменит другим депутатом. Первый секретарь облкома партии Антон Сидорко сообщил "КП-Владимир", что решение о приемнике будет принято на следующей неделе.

Лариса Гаврилова избиралась в горсовет по одномандатному округу, поэтому придется проводить довыборы. Они могут состояться 8 сентября следующего года. До этого момента горсовет будет работать без одного депутата.