Владимирцам расскажут, как уберечься от гриппа, по телефону

27 Сент. 13:24 2018-09-27T13:25:48+03:00

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С 1 по 15 октября специалисты Управления по телефонам: 8(4922) 54-02-32 или 8-915-790-24-49 будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.