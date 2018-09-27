"Бигановские маршруты" выставили на торги
27 сентября администрация города Владимира выставила на торги автобусные маршруты, оставляемые перевозчиком "БигАвтоТранс". Шесть маршрутов разбито на восемь лотов. Маршруты № 14 и 18С будут "торговать" отдельно. Еще два лота предлагают по два маршрута в одном пакете: прибыльный 25-ый с социальным 11-ым, а также 28-ой вместе с 26-ым - королевское предложение.
Стоимость лот символическая - от 24 до 27 копеек.
Основными критериями оценки перевозчиков станут:
- наличие машин на газомоторном топливе;
- наличие машин с местами для инвалидов;
- наличие машин с электронным табло;
- возраст машин;
- наличие машин с низким полом.
Победители торгов станут известны 22 октября. Контракты будут заключены до 31 декабря 2023 года.