Владимирский спектакль "Матренин двор" удостоился двух наград

27 Сент. 12:57 2018-09-27T12:58:14+03:00

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В Кирове завершился международный фестиваль "Вятка - город детства!". Среди участников - 12 театров из России и Франции. В их числе и Владимирский театр кукол.

Кукольники представили постановку «Матренин двор». Композитор спектакля Алексей Сидорцев получил награду «Лучшее музыкальное оформление», а художник-постановщик Наталья Крутова победила в номинации «Лучшее художественное оформление».

Спектакль «Матрёнин двор» поставлен по рассказу Александра Солженицына и рассчитан на зрителей старше 16 лет. Вот какие отзывы о постановке оставили зрители в Кирове:

"Тронуло до глубины души. Спасибо за искренность и правду"

"Нам посчастливилось побывать на открытии фестиваля. Сюжет хорошо раскрыт, соответствует книге. Было интересно представлено. Спасибо актерам за их игру!"

А если вы еще не видели этот спектакль, то у вас есть возможность посмотреть его 1 октября. Начало - в 15 часов.