Владимирский спектакль "Матренин двор" удостоился двух наград
В Кирове завершился международный фестиваль "Вятка - город детства!". Среди участников - 12 театров из России и Франции. В их числе и Владимирский театр кукол.
Кукольники представили постановку «Матренин двор». Композитор спектакля Алексей Сидорцев получил награду «Лучшее музыкальное оформление», а художник-постановщик Наталья Крутова победила в номинации «Лучшее художественное оформление».
Спектакль «Матрёнин двор» поставлен по рассказу Александра Солженицына и рассчитан на зрителей старше 16 лет. Вот какие отзывы о постановке оставили зрители в Кирове:
"Тронуло до глубины души. Спасибо за искренность и правду"
"Нам посчастливилось побывать на открытии фестиваля. Сюжет хорошо раскрыт, соответствует книге. Было интересно представлено. Спасибо актерам за их игру!"
А если вы еще не видели этот спектакль, то у вас есть возможность посмотреть его 1 октября. Начало - в 15 часов.