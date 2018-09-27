2018-09-27T12:35:23+03:00
Общество

Владимирцы смогут узнать о традициях езидов и попробовать их национальные блюда

В областной библиотеке для детей и молодежи пройдет Неделя езидского народа
Алексей СУХОВ
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Езиды один из самых древних народов планеты. Историческая родина этого народа - Месопотамия (современная территория Ирака). Ученые считают их потомками вавилонян - представителей одной из древнейших цивилизаций, рассеявшиеся в результате войн и гонений по всему миру. Сегодня в мире проживает около двух миллионов езидов, в России - около 50 тысяч, во Владимирской области - около тысячи.

1 октября в 16.00 в корпусе на пр. Строителей, 23 откроется Неделя культуры езидского народа «Дети Солнца».

2 октября в 10.00 и 14.00 ул. Мира, 51 – день посвящен сказкам древнего народа.

3 октября в 13.00 на ул. Мира, 51 гости праздника узнают о традиционных ремеслах, особенностях национального костюма.

4 октября в 12.00 в спортклубе WorldGum (ул. Ново-Ямская, 79 е) встреча и мастер-класс от прославленных спортсменов Рустама и Миши Мстоян. .

5 октября в 14.00 на пр. Строителей. 23 – гости не только узнают о национальных блюдах и тонкостях их приготовления, но и оценят на вкус.

Вход свободный.

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