Владимирец обокрал соседку из Судогодского района

27 Сент. 12:29 2018-09-27T12:30:34+03:00

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33-летний владимирец обворовал жительницу Судогодского района. Мужчина украл небольшую сумму денег и мобильный телефон.

Как сообщается на сайте областного МВД, проживая в поселке Судогодского района, владимирец залез в квартиру своей соседки, которая не может передвигаться по состоянию здоровья, и обокрал ее. Телефон мужчина продал и купил себе выпить.

С заявление в полицию обратился 51-летний сын потерпевший. Полицейские задержали владимирца и смогли установить покупателя телефона. Мобильник изъяли и вернули потерпевшей, а на мужчину заведено уголовное дело.