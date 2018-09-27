Владимирец обокрал соседку из Судогодского района
Мужчина украл деньги и мобильный телефон
Изменить размер текста:
33-летний владимирец обворовал жительницу Судогодского района. Мужчина украл небольшую сумму денег и мобильный телефон.
Как сообщается на сайте областного МВД, проживая в поселке Судогодского района, владимирец залез в квартиру своей соседки, которая не может передвигаться по состоянию здоровья, и обокрал ее. Телефон мужчина продал и купил себе выпить.
С заявление в полицию обратился 51-летний сын потерпевший. Полицейские задержали владимирца и смогли установить покупателя телефона. Мобильник изъяли и вернули потерпевшей, а на мужчину заведено уголовное дело.