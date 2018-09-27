В ночь на 28 сентября в Петушинском районе перекроют "Пекинку"
Там будут монтировать надземный пешеходный переход
Изменить размер текста:
Упрдор Москва — Нижний Новгород предупреждает жителей и автомобилистов, что сегодня ночью из-за монтажа пролета надземного пешеходного перехода на 101 км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе движение транспорта будет временно ограничено.
С 2 до 5.30 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы.
С 3.30 до 4.10 движение будет полностью перекрыто.