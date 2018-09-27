В ночь на 28 сентября в Петушинском районе перекроют "Пекинку"

27 Сент. 12:21 2018-09-27T12:22:31+03:00

Там будут монтировать надземный пешеходный переход

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Упрдор Москва — Нижний Новгород предупреждает жителей и автомобилистов, что сегодня ночью из-за монтажа пролета надземного пешеходного перехода на 101 км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе движение транспорта будет временно ограничено.

С 2 до 5.30 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы.

С 3.30 до 4.10 движение будет полностью перекрыто.