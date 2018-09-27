Владимирцев приглашают вспомнить об Ипполите
В областном центре пройдет вечер, посвященный актеру Юрию Яковлеву
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4 октября в 15 часов во втором филиале Центральной библиотеки (проспект Ленина, 12) состоится час искусства «Последняя пристань», посвященный 90-летию со дня рождения известного советского и российского актера театра и кино, Народного артиста СССР, обладателя трех Государственных премий и множества театральных наград Юрия Яковлева.
Рассказ сотрудника библиотеки о жизни и творчестве актера будет сопровождаться видеорядом, в который включены фотографии, фрагменты из театральных спектаклей и фильмов с участием Юрия Васильевича.
Вход - свободный.