Владимирцев приглашают вспомнить об Ипполите

27 Сент. 12:15 2018-09-27T12:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября в 15 часов во втором филиале Центральной библиотеки (проспект Ленина, 12) состоится час искусства «Последняя пристань», посвященный 90-летию со дня рождения известного советского и российского актера театра и кино, Народного артиста СССР, обладателя трех Государственных премий и множества театральных наград Юрия Яковлева.

Рассказ сотрудника библиотеки о жизни и творчестве актера будет сопровождаться видеорядом, в который включены фотографии, фрагменты из театральных спектаклей и фильмов с участием Юрия Васильевича.

Вход - свободный.