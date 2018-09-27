2018-09-27T11:57:14+03:00
Происшествия

Убивший сожительницу поленом житель Собинки проиграл апелляцию

Владимирский областной суд оставил приговор без изменения - 11 лет и 2 месяца "строгача"
Артём Черепанов
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Владимирский областной суд оставил без изменения приговор Собинского горсуда в отношении местного жителя Виктора Лукашина. Его признали виновным в убийстве сожительницы поленом. Судейская коллегия оставила приговор без изменения. Он получил 11 лет и 2 месяца колонии строгого режима.

В январе этого года 29-летний Лукашин со своей сожительницей распивал спиртное в селе Березники. В определенный момент между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт, Лукашин решил во чтобы то ни стало удить гражданскую супругу. Взяв деревянное полено, он 34 раза ударил женщину по голове и телу. Убедившись, что дело сделано, Лукашин скрылся.

Выступая в суде мать погибшей пояснила, что убитая была ее единственной дочерью. Телесные повреждения женщины в виде размозженной головы и полностью обезображенного лица, свидетельствовали об особой жесткости, с которой совершалось преступление. Она просила назначить убийце дочери максимально строгое наказание.

Отметим, что Лукашин убил женщину, имея неснятую судимость.

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