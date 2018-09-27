Владимирский избирком утвердил итоги выборов губернатора Владимирской области

27 Сент. 11:34 2018-09-27T11:34:33+03:00

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27 сентября владимирский облизбирком признал действительными итоги выборов губернатора региона. Теперь Владимир Сипягин официально считается избранным губернатором Владимирской области.

За Владимира Сипягина проголосовало 247 630 избирателей, это 57,03% от числа проголосовавших. Его оппонент Светлана Орлова собрала 162 639 голосов избирателей, что составляет 37,46% от числа пришедших на выборы.