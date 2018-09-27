Во Владимире обнаружили офис финансовой пирамиды

27 Сент. 11:21 2018-09-27T11:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк РФ обнаружил признаки классической финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под единым брендом "Кэшбери" и передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. Офис компании обнаружили и во Владимире.

Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы.

В социальной сети "ВКонтакте" сообщается об официальном открытии офиса компании "Кэшбери" во Владимире 9 сентября 2018 года. Так что будьте бдительны. Факты о деятельности "Кэшбери" переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.