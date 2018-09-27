У владимирца нашли три килограмма гашиша
Тайник-закладку 27-летний парень сделал в лесу рядом с железной дорогой
Фото владимирского ЛО МВД России на транспорте
Изменить размер текста:
Во Владимире сотрудники полиции на транспорте задержали 27-летнего парня. Он пытался забрать из тайника-закладки в лесу рядом с железной дорогой наркотики.
При обыске владимирца полицейские нашли пакетик с почти 50 граммами гашиша. В доме же у парня полицейские нашли и другие запрещенные вещества. Владимирец хранил у себя почти три килограмма гашиша, 101 грамм амфетамина и 88 граммов марихуаны. Наи парня заведено уголовное дело. Максимальное наказание. Которое может грозить владимирцу — лишение свободы на 20 лет, сообщает владимирское линейное отделение МВД на транспорте.