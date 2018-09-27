У владимирца нашли три килограмма гашиша

27 Сент. 10:13 2018-09-27T10:13:50+03:00

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Во Владимире сотрудники полиции на транспорте задержали 27-летнего парня. Он пытался забрать из тайника-закладки в лесу рядом с железной дорогой наркотики.

При обыске владимирца полицейские нашли пакетик с почти 50 граммами гашиша. В доме же у парня полицейские нашли и другие запрещенные вещества. Владимирец хранил у себя почти три килограмма гашиша, 101 грамм амфетамина и 88 граммов марихуаны. Наи парня заведено уголовное дело. Максимальное наказание. Которое может грозить владимирцу — лишение свободы на 20 лет, сообщает владимирское линейное отделение МВД на транспорте.