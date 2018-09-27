Кольчугинец украл в магазине алкоголь и еду, а потом забрал и телефон знакомого
Общий ущерб составил 17 тысяч рублей
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20-летний кольчугинец обвиняется сразу в двух преступлениях. На парня заведены уголовные дела за грабеж и присвоение.
По информации областного МВД, парень, находясь в торговых залах магазинов самообслуживания, дважды открыто воровал продукты и алкоголь. Всего кольчугинец украл на две тысячи рублей.
Также парень попросил у своего 26-летнего знакомого телефон. Когда тот отошел в магазин, подозреваемый ушел с телефоном стоимостью 15 тысяч рублей. А на просьбы вернуть мобилку отвечал отказом.
Парня задержали полицейские. Кольчугинец сознался в преступлениях. Телефон вернули владельцу, расследование уголовных дел продолжается.