Во Владимире пока не вернут прямые выборы градоначальника

. Фото: Александр УТКИН

28 декабря глава города Владимира Андрей Шохин впервые за почти два года дал пресс-конференцию. О том, что думает градоначальник о наиболее насущных проблемах городской жизни, мы писали вчера (https://www.vladimir.kp.ru/daily/28375/4525752/). Но в ходе пресс-конференции глава Владимира помимо хозяйственной сферы коснулся и политических вопросов. Например, он рассказал о том, почему до сих пор в областном центре не вернули прямые выборы мэра, а также о том, как ему работается с однопартийным горсоветом.

«Я выборов не боюсь»

Перед тем, как депутаты горсовета вновь назначили Андрея Шохина на пост градоначальника, он дал горожанам обещание, что вернет прямые выборы мэра. Однако после переизбрания эта тема заглохла. Не возвращался к ней и горсовет. Теперь Андрей Шохин объяснил свое молчание по этому поводу, сославшись на новшества в федеральном законодательстве.

- Мы все знаем, что сейчас принят закон о публичной власти. Вокруг этого закона проходит много разговоров, обсуждений, поправок. У меня недавно был исполнительный директор Союза центральных городов Центра и Северо-запада, и мы с ним договорились, что во Владимире в первых числах февраля соберем семинар с участием Общественной палаты, Государственной думы, и будем рассматривать все эти вопросы. Так что я оставил бы его до февраля, - уклончиво ответил Андрей Шохин.

На вопрос журналистов, зачем ждать февраля, если муниципалитет способен сам решить этот вопрос, градоначальник ответствовал в духе того, что не может один решать столь важные моменты.

- Я всегда говорил, что не боюсь пойти на выборы — как прямые, так и измененные. Но решение должно приниматься не мной, а консолидировано. Я сторонник того, что это должно быть общее решение. Чтобы мы с вами приняли решение все вместе, и тогда общее решение воплощается в закон, который должен быть принят, - не менее туманно заметил Шохин.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Так что придется владимирцам запастись терпением — закон о полной отмене назначения сити-менеджеров пока еще только обсуждается на федеральном уровне, а будет ли принят — и вовсе неизвестно.

«Не делю Горсовет по партиям, главное - профессионализм»

После сентябрьских выборов Горсовет стал однопартийным, сплошь состоящим из депутатов «Единой России». Журналисты поинтересовались у Андрея Шохина, не видит ли он в этом затруднения.

- Что такое однопартийный совет? Мы всегда говорим, что депутат должен работать ближе к населению, общаться. Я не делю совет по партийности, я говорю о профессионализме — если депутат хочет работать, он будет работать вне зависимости от принадлежности к партии, - заявил Шохин.

Тут же глава областного центра заметил, что сентябрьские выборы в горсовет были «активными», и другие кандидаты тоже были близки к победе.

- Нельзя сказать, что кто-то кого-то обманул – все было прозрачно, и жалоб я не слышал, - сказал Андрей Шохин. - После этого я создал институт советников, куда пригласил и коммунистов, и представителей других партий.