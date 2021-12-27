Дефицит владимирского бюджета в следующем году составит 209 миллионов рублей

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В областном центре 23 декабря прошло итоговое декабрьское заседание горсовета в этом году. Народные избранники утверждали бюджет.

Доходы в 2022 году составят 9 миллиардов 358 миллионов 575,3 тысячи рублей, в 2023 году — 8 миллиардов 994 миллиона 152,2 тысячи рублей, в 2024 году — 8 миллиардов 944 миллиона 615,2 тысячи рублей. Большую часть этих средств составят вливания из областной и федеральной казны. Остальное же составят так называемые «налоговые и не налоговые доходы».

Расходы же будут выше: в 2022 году — 9 миллиардов 567 миллионов 575,3 тысячи рублей, в 2023 году — 9 миллиардов 212 миллионов 152,2 тысячи рублей, в 2024 году — 9 миллиардов 171 миллион 115,2 тысячи рублей.

Таким образом, бюджет на следующие три года будет дефицитным. В следующем году — на 209 миллионов, в 2023 году — на 218 миллионов, в 2024 году — уже на 226,5 миллионов рублей.

По традиции, львиная доля бюджета направлена на социальную сферу. На нее выделили 64 процента от всего бюджета. При этом наибольшая доля расходов — 4 миллиарда 905 миллионов приходится на образование. Сфера ЖКХ и транспорта получила 2 миллиарда 397 миллионов, социальная политика — 617 миллионов, спорт — 304,6 миллионов, культура — 330 миллионов рублей. Плюс расходы на реализацию национальных проектов. На инвестиционные программы запланировали 1 миллиард 39 миллионов рублей.

Объем муниципального долга на 1 января составит 1 миллиард 257 миллионов 941,4 тысячи рублей.

Для того чтобы довести зарплату до необходимого уровня, управление культуры и туризма на три года получит 6 миллионов 800 тысяч рублей, а управление образования — 4 миллиона 903 тысячи рублей.

Больше 17 миллионов выделили детским садам. 14 миллионов пойдут на зарплату персонала, чуть больше 2 миллионов — на питание детей, 686 тысяч — на хозяйские нужды.

Также предусмотрели средства на расселение жителей из 15 аварийных домов. Поскольку жилье будет большей площади, то дополнительно понадобится 4 миллиона 100 тысяч рублей. Также на программу по устранению непригодного жилья заложили 6 миллионов 390 тысяч рублей.

На содержание парка «Добросельский», который открылся после второго этапа реконструкции, народные избранники выделили больше 6 миллионов рублей.