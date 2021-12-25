Во Владимирской области МФЦ будет оказывать услуги круглосуточно и без выходных

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Директор департамента регионального развития Владимирской области Милана Яневская отчиталась о работе своего ведомства по итогам ушедшего года и рассказала, какие положительные сдвиги ожидают жителей области в самое ближайшее время.

Госуслуги по выходным

Самым важным и полезным для жителей региона станет перевод Многофункциональных центров в режим постоянной работы.

- Большая работа проводится по переводу услуг МФЦ по принципу «одного окна», в электронный вид и по сокращению сроков предоставления услуг, - говорит Милана Яневская. – Речь идет о поэтапном переходе к работе 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного посещения гражданина.

Иными словами, госуслуги теперь будут оказывать без перерывов и выходных, причем в большинстве случаев гражданам даже из дома выходить не придется. Это новшество обещают запустить уже к 2023 году.

- В настоящее время определяется перечень социально значимых услуг и их перевод в электронный вид. Во Владимирской области определено 90 таких муниципальных и региональных услуг, - говорит Яневская.

Так, в электронном виде очень скоро можно будет рассмотреть вопросы предоставления материнского капитала, ежегодной выплаты почетным донорам, о компенсации на оплату жилья и ЖКХ и многое другое. Еще один важный момент — сейчас власти работают над тем, чтобы большинство услуг человек получал без всяких заявлений — что положено, то предоставляется автоматически. Но пока это еще только разработка.

Деньги Доброграду

По большей части доклад директора депрегионразвития состоял из рассказа о различных проектах, которые еще только планируется реализовать во Владимирской области. В частности, речь зашла о заявках на реализацию некоторых экономических проектов, которые должны улучшить социально-экономическую жизнь региона. Шесть из них регион направил в правительство.

- Три получили поддержку аппарата правительства: это создание перспективного центра в Доброграде, проект по созданию фармкластера в поселке Вольгинский Петушинского района и развитие промышленного парка на площадке в Киржаче, - рассказала Милана Яневская. - Кроме того, в перспективе имеется заявка на создание Технопарка в Муроме.

Также депрегионразвития запустил интерактивную карту Владимирской области, на которой любой житель региона сможет увидеть, что конкретно делается в его муниципалитете и в рамках каких именно проектов.

- Каждый месяц информация обновляется, поэтому ее можно отслеживать в реальном режиме. Карта доступна на gis-портале в подложке «Национальные проекты», - объяснила Милана Яневская.

В частности, речь идет как раз именно о реализации нацпроектов. По словам Яневской, в уходящем году во Владимирской области в их рамках реализуется в общей сложности 45 региональных программ на сумму почти в 11 миллиардов рублей. Все они разбиты на три блока: «Человеческий капитал», «Комфортная среда», и «Экономика». Если с последними двумя все понятно, то под человеческим капиталом чиновники понимают проекты по развитию образования, демографии и здравоохранения.