Во Владимирской области в новом году больше всего подорожает электричество

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Владимирцев в новом году ждёт рост тарифов на коммунальные услуги. Правда, произойдет он не с первого полугодия, а со второго, так что время морально подготовиться будет.

В среднем расценки на услуги ЖКХ вырастут на 3,4% (в этом году средний рост по коммунальным платежам составил 2,6%), в некоторых муниципалитетах они будет выше – на максимально разрешенные 5,4%. При этом в областной администрации отмечают, что в других регионах ЦФО тарифы вырастут ещё сильнее – на пять и больше процентов.

У отдельных поставщиков в некоторых муниципалитетах тарифы повысятся сверх предела, но такое повышение будет компенсироваться выплатами из местных бюджетов. В 24 муниципалитетах в общей сложности выделили на эти цели более 24 миллионов рублей. То есть благодаря им, тарифы для жителей не повысят больше, чем на 5,4%.

Планируется, что в среднем тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 5%, тарифы на тепловую энергию увеличатся – на 2,6%, услуги холодного водоснабжения и водоотведения подорожают на 4,8%, а услуги по обращению с ТКО подорожают – на 1,3%. Причем больше всего цены на вывоз мусора поднимет «Хартия» - на 5,4%. Как говорят чиновники, это было ожидаемо – из-за закрытия Александровской свалки расходы на вывоз бытовых отходов сильно подросли.

Проезд на общественном транспорте тоже подорожает, в большинстве городов он вырастет на два рубля. Во Владимире тоже кататься на автобусах и троллейбусах станет дороже, но насколько именно – решат в феврале.