Во Владимирской области 1350 алиментщиков получили запрет садиться за руль

. Фото: Алексей ФОКИН

К концу декабря в управлении федеральной службы судебных приставов Владимирской области подвели итоги уходящего года. Итоги эти исчисляются не только в количестве исполнительных производств, но и в миллиардах рублей, которые удалось взыскать с должников.

Долг по линии ГИБДД

Взысканные суммы пока все равно ниже общей суммы всех долгов владимирцев, но даже в таком виде цифры оказались внушительными.

- В текущем году на исполнении в Управлении находилось свыше одного миллиона исполнительных документов, сумма взыскания по ним составила 63 миллиарда рублей. Более 638 тысяч исполнительных производств было окончено, перечислено взыскателям 17,5 миллиардов рублей, - рассказала руководитель УФССП России по Владимирской области Наталья Денисенко.

Самыми распространенными задолженностями в нашем регионе стали штрафы по линии ГИБДД, вслед за которыми идут налоги, кредитные задолженности и долги по ЖКХ. Причем подавляющее большинство владимирцев копит долги именно по штрафам за нарушение правил дорожного движения. По словам приставов, на них приходится почти четверть всех исполнительных документов — около 250 тысяч в общей сложности. В 2021 году по этим штрафам было перечислено в бюджет более 100 миллионов рублей.

Не меньше долгов у жителей региона и по налогам.

- В настоящее время на исполнении в наших подразделениях находятся свыше 82,5 тысячи исполнительных производств по взысканию налогов. В бюджет было перечислено более 1 миллиарда рублей, - уточнила Наталья Денисенко.

Наталья Денисенко. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А в особую категорию исполнительных производств приставы относят задолженности по алиментам. В данный момент на территории Владимирской области официально имеется 4731 алиментщик — ровно столько исполнительных производств в отношении нерадивых родителей находятся на руках у приставов. Причем в 2021 году в пользу детей удалось взыскать более 138 миллионов рублей.

Ограничения бывают разные

Чаще всего простые уговоры на должников почти не действуют, в особенности на алиментщиков. Так что владимирским приставам то и дело приходится применять определенные меры воздействия.

Так, в регионе за год произвели 4,5 тысячи арестов имущества на 3,7 миллиарда рублей — обычно должники стараются оплатить счета до того, как их вещи уйдут на продажу. Другой популярной мерой воздействия стало ограничение на выезд из страны. Во Владимирской области таких ограниченных граждан сейчас почти 80 тысяч человек.

Одним из самых эффективных способов борьбы с должниками стало временное ограничение их в специальных правах. Тут обычно речь идет о банальном «вето» на водительское удостоверение, выносимом судебными приставами — пока человек не оплатит всю сумму, за руль ему садиться нельзя. Любопытно, что в подавляющем большинстве такие «лишенцы» - это горе-папаши, которые не платят алименты. В общей сложности 1350 алиментщиков во Владимирской области получили запрет садиться за руль, пока не выплатят деньги своим детям.

Крайними мерами воздействия становятся привлечение к административной или уголовной ответственности. И тут, как правило, тоже чаще всего речь идет об алиментщиках: по «административке» в 2021 году привлекли 764 человек из их числа, к уголовной ответственности — 481 должника.

- Нередко люди спрашивают, что делать, если ребенку уже больше 18 лет, а долги не взысканы. Хочу успокоить — в этой ситуации взыскание продолжается, просто исполнительное производство переходит из категории алиментов в производство о взыскании задолженности, а приставы продолжают применять те же самые меры, - резюмировала Наталья Денисенко.

Напоследок судебные приставы предложили узнавать о своих долгах на их официальном сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств», либо на портале госуслуг.