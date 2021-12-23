Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 22:00

QR-коды во Владимирской области не отменили для посещения новогодних утренников

А если эпидемиологическая ситуация в садике или школе непростая, то родителям могут вовсе отказать в посещении
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областное управление Роспотребнадзора то и дело поступают вопросы об организации и проведении праздников. Особенно актуально это в преддверии новогодних утренников в детских садах и школах.

И, несмотря на то, что на прошлой неделе в области отменили QR-коды для посещения учреждений культуры и образования, это не касается посещения новогодних утренников.

- Каждое учебное заведение будет самостоятельно принимать решение о допуске или не допуске родителей на утренники, исходя из эпидемиологической ситуации. И если родителям разрешат прийти, то им необходимо иметь с собой сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе за последние полгода, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Праздники должны проводиться с соблюдением правил — необходимо разделение групп или классов, запрещено привлекать сторонние организации. Если праздник будет проходить в музыкальном или спортивном залах, то обязательна дезинфекция.

А вот массовые детские гуляния на улице и хороводы вокруг елки во дворах никто не запрещает. Но отмечают, что и в этом случае неплохо бы соблюдать социальную дистанцию.

Что касается мероприятий для взрослых, то ведомство рекомендует воздержаться от посещения кафе и ресторанов, и по-прежнему против продления работы предприятий общепита после часа ночи. Однако это решение остается за врио губернатора Александром Авдеевым.

- Также мы призываем жителей воздержаться от путешествий и по возможности провести праздники дома, в кругу семьи, - отметила Марина Колтунова.

Интересное