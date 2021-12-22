За неделю во Владимирской области число заболевших гриппом выросло на 10 процентов

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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация во Владимирской области стабилизировалась, в областном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что она все равно остается напряженной. Это доказывают цифры.

Суточный показатель заболеваемости в регионе — 21,29 процента (по стране — 19,06 процентов), а суточный темп прироста составляет — 0,37 против среднероссийского 0,27.

Коронавирусом по-прежнему болеют жители всех возрастов. 23,5 процента от всех заболевших составляют пенсионеры от 65 и старше, 23,7 процентов — старшее поколение в возрасте 50-64 лет, 29,8 процента — люди 30-49 лет и, наконец, 9,2 процента — молодежь в возрасте 18-29 лет.

- Остается актуальной угроза распространения нового штамма «омикрон». В России им заболел уже 41 человек, все они находятся в стабильном состоянии. Во Владимирской области заболевших пока нет. Эксперты считают, что симптомы нового штамма варьируются от усталости, головной боли до ломоты в теле. У привитых болезнь протекает в легкой форме, - отметила официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Также осложняет обстановку стремительное распространение гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день по области эпидпорог превышен на 75,1 процента. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость выросла на 10 процентов.

Участились случаи заражения во всех возрастных группах: от 15 лет и старше — превышение на 154,7 процента, от 7 до 14 лет — на 83,7 процента, от 3 до 6 лет — на 8,2 процента

- Во Владимире эпидпорог превышен на 76,3 процента. Лишь в одной возрастной группе есть небольшое улучшение ситуации. Речь идет о подростках 15 лет и старше. На прошлой неделе было превышение на 120,4 процента, сейчас цифра снизилась до 101,8 процента, - отметила Марина Колтунова.

В других возрастных категориях ситуация следующая: эпидпорог превышен на 103,8 процента у школьников 7-14 лет и на 16,6 процента у детей 3-6 лет.

В Роспотребнадзоре просят не заниматься самолечением и вызывать врача. Если есть возможность, необходимо изолировать больного в другой комнате, либо соблюдать дистанцию в один метр. Также необходимо проветривать помещения каждые два часа, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.